شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني للعمل الأهلي يعتمد النظام الأساسي وخارطة 2024 - 2030 والان مع تفاصيل الخبر

انعقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لإنهاء إجراءات تأسيس التحالف، اليوم، بمقر التحالف في القاهرة الجديدة، بحضور المؤسسات والجهات أعضاء التحالف الوطني.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الأمناء المهندس خالد عبد العزيز، واعتمدت الجمعية العامة النظام الأساسي واللوائح الداخلية وخارطة طريق استراتيجية عمل التحالف الوطني 2024 - 2030، لتنطلق أنشطة التحالف الوطني بعد إنهاء إجراءات التأسيس بشكلها الجديد لخدمة المواطنين في كل أنحاء الجمهورية.



اجتماع الجمعية العامة للتحالف لوطنى



التحالف الوطنى للعمل الاهلى



التحالف الوطني



الجمعية العامة