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التحالف الوطني للعمل الأهلي يعتمد النظام الأساسي وخارطة 2024 - 2030

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود حسين

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 04:14 م

انعقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لإنهاء إجراءات تأسيس التحالف، اليوم، بمقر التحالف في القاهرة الجديدة، بحضور المؤسسات والجهات أعضاء التحالف الوطني.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الأمناء المهندس خالد عبد العزيز، واعتمدت الجمعية العامة النظام الأساسي واللوائح الداخلية وخارطة طريق استراتيجية عمل التحالف الوطني 2024 - 2030، لتنطلق أنشطة التحالف الوطني بعد إنهاء إجراءات التأسيس بشكلها الجديد لخدمة المواطنين في كل أنحاء الجمهورية.

 

اجتماع الجمعية العامة للتحالف لوطنى
اجتماع الجمعية العامة للتحالف لوطنى

 

التحالف الوطنى للعمل الاهلى
التحالف الوطنى للعمل الاهلى

 

التحالف الوطني
التحالف الوطني

 

الجمعية العامة
الجمعية العامة

 

جانب من اجتماع الجمعية العامة
جانب من اجتماع الجمعية العامة

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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