شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسى: الحكومة الجديدة تعمل على اختراق الملفات الشائكة لمصلحة المواطن والان مع تفاصيل الخبر

ثمن محمد مخاليف المحلل السياسي، البيان الذى ألقاه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أمام أعضاء مجلس النواب، الذى جاء ترجمة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى وقت سابق، ويعكس أولويات الحكومة خلال الفترة القادمة وكذلك مخرجات الحوار الوطنى، والتى سيكون المواطن المصرى على رأسها، سواء من خلال دعم وتعزيز بناء الإنساء المصرى وخاصة فى قطاعى الصحة والتعليم، فضلا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليه فى ظل استمرار سياسة الحكومة نحو تنمية البنية التحتية وتطويرها، كذلك توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وأضاف "مخاليف" أن الحكومة الجديدة وضعت يديها على كل ما يهم المواطن من قضايا في غاية الأهمية ومشكلات تواجهه، حيث جاء برنامج الحكومة ليؤكد أن ملف الأسعار والسيطرة على معدلات التضخم على رأس أولوياتها من أجل تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، مشيرا إلى أن بيان الحكومة تطرق للعديد من الملفات الشائكة والحيوية، وهو ما يؤكد على أن الحكومة الجديدة تعمل على اختراق الملفات الشائكة، ولعل أبرزها حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية والعمل على تحقيق الأمن القومى بمفهومه الشامل بما يضمن حماية وأمن واستقر الحدود، ودعم القرارات وتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس والجرائم العابرة للحدود والاتجار بالشر، وتطوير السياسية الخارجية لمصر، وتعزيز دورها فى المحيط العربى والافريقى، وتعزيز المشاركة فى المنظمات الدولية، بالإضافة إلى تحقيق أمن مصر المائى من خلال تعزيز التعاون دول حوض النيل والقرن الأفريقى، والوعود بإنهاء أزمة الكهرباء، وكذلك محور بناء الإنسان وترسيخ الثقافة والهوية الثقافية، يؤكد أن الحكومة أمام مرحلة جديدة تحرص فيها على الارتقاء بالمواطن.