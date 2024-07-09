"حزب الله" نعى ياسر نمر قرنبش من بلدة زوطر الشرقية

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلاميّة الشّهيد المجاهد ياسر نمر قرنبش "أمين"، مواليد عام 1970 من بلدة زوطر الشّرقيّة في جنوب لبنان، الّذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".
يُذكر أنّ قرنبش عمل سابقًا مرافقًا للأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، وقد سقط جرّاء القصف الإسرائيلي الّذي استهدف سيّارةً كان في داخلها، على طريق دمشق- بيروت في منطقة جديدة يابوس الحدوديّة.
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