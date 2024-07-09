مصلحة الاقتصاد بالجنوب سطرت محضرَي ضبط بحق محل عصير ومحطة محروقات

نظّمت مصلحة الاقتصاد في الجنوب، محضر ضبط بحقّ صاحب محلّ عصير وكوكتيل في ​صيدا​، إذ تبيّن بعد صدور نتائج عيّنات تمّ أخذها، وجود عيّنة واحدة من أصل 9 عيّنات غير مطابقة للمواصفات. وتمّ توقيف صاحب المحل عن العمل، إلى حين إجراء اللّازم وإعادة سحب عيّنة جديدة.

كما تمّ تسطير محضر ضبط بحقّ محطّة محروقات في ​صور​، تبيع مادّة البنزين 95 أوكتان بسعر أعلى من السّعر الرّسمي.