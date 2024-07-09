مصلحة الاقتصاد بالجنوب سطرت محضرَي ضبط بحق محل عصير ومحطة محروقات

نظّمت مصلحة الاقتصاد في الجنوب، محضر ضبط بحقّ صاحب محلّ عصير وكوكتيل في صيدا، إذ تبيّن بعد صدور نتائج عيّنات تمّ أخذها، وجود عيّنة واحدة من أصل 9 عيّنات غير مطابقة للمواصفات. وتمّ توقيف صاحب المحل عن العمل، إلى حين إجراء اللّازم وإعادة سحب عيّنة جديدة.
كما تمّ تسطير محضر ضبط بحقّ محطّة محروقات في صور، تبيع مادّة البنزين 95 أوكتان بسعر أعلى من السّعر الرّسمي.
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