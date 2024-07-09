"النشرة": وفاة شابة جراء حريق في محل لبيع الألبسة في سوق النبطية

‏‎أفاد مراسل "النشرة" في ​النبطية​، بـ"وفاة شابّة جرّاء حريق شب ّفي محل لبيع الألبسة تعمل فيه، في سوق النبطية"، لافتًا إلى أنّ "فرقة من إسعاف النبطيّة عملت على نقلها إلى مستشفى النبطية الحكومي، فيما عملت فرق من الدّفاع المدني اللّبناني والهيئة الصحيّة الإسلاميّة على السّيطرة على النيران ومنع تمدّدها".

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