قوى الأمن: شعبة المعلومات أوقفت مطلوبًا للقضاء بجرم مخدرات في جل البحر- صور

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة الّتي قامت بها ​شعبة المعلومات​، تمكّنت من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين للقضاء، ويُدعى: "ش. س." (من مواليد عام 2002، فلسطيني)، بحقّه مذكّرة توقيف بجرم مخدّرات".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2024-06-20 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة ​جل البحر​- صور"، مشيرةً إلى أنّ "الموقوف أودع المرجع المعني، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".