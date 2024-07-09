أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة الّتي قامت بها شعبة المعلومات، تمكّنت من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين للقضاء، ويُدعى: "ش. س." (من مواليد عام 2002، فلسطيني)، بحقّه مذكّرة توقيف بجرم مخدّرات".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2024-06-20 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة جل البحر- صور"، مشيرةً إلى أنّ "الموقوف أودع المرجع المعني، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: شعبة المعلومات أوقفت مطلوبًا للقضاء بجرم مخدرات في جل البحر- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.