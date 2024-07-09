حمية التقى أبي رميا وبرو وبحثوا في شؤون إنمائية في جبيل وكسروان وتلزيم اوتوستراد جبيل

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في مكتبه بالوزارة النائبين سيمون أبي رميا ورائد برو، وجرى التداول معهما في أخر المستجدات على صعيد لبنان والمنطقة، كما تم البحث في موضوع صيانة الطرقات في قضائي جبيل وكسروان، ولاسيما منها أوتوستراد جبيل - المدفون الذي تم تلزيمه مؤخراً

وأكد حمية، خلال الاجتماع على أن "وزارة الأشغال العامة والنقل، ومن خلال الفرق المعنية فيها ، كانت قد أتمت الكشف على الطرقات الأساسية في منطقتي جبيل وكسروان، ولاسيما منها أوتوستراد جبيل المدفون، والذي تم العمل على تلزيمه مؤخراً".

ولفت الى أنه " يجري العمل حالياً على إعداد ملفات باقي الطرقات الأساسية في المنطقة ، وذلك تمهيداً لتلزيمها وفقاً للإعتمادات المتوفرة " .

بدورهما أبي رميا وبرو "ثمنا الجهود التي بذلتها وتبذلها وزارة الأشغال العامة والنقل في ملف صيانة الطرقات في جبيل وكسروان"، شاكرين "المتابعة المستمرة والجهود التي بذلت في الوزارة، للتلزيم الذي حصل مؤخراً لأوتوستراد جبيل – المدفون ".

وأكدا أن "بدء أعمال اللصيانة على هذا الأوتوستراد ، هو إنجاز ضروري لصالح أبناء المنطقة والجوار ، فضلاً عن أن ذلك يصب في خدمة السلامة العامة ، ناهيك عن العوائد الأخرى على صعيد الصالح العام".