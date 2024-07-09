"سرايا القدس": قصفنا "نير إسحاق" برشقة صاروخية وتموضعًا لجنود وآليات العدو في رفح

أفادت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، بـ"أنّنا نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشّاشة والقذائف المضادّة للدّروع، مع جنود وآليّات العدو الصّهيوني في محاور التقدم بمدينة ​غزة​". وأشارت إلى "أنّنا استهدفنا بقنابل "برق" المقذوفة -المضادّة للأفراد- قوّةً صهيونيّةً راجلةً، في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، كما قصفنا "نير إسحاق" برشقة صاروخيّة، وتموضعًا لجنود وآليّات العدو الصّهيوني في محيط منطقة العبد جبر جنوب مخيم يبنا بمدينة ​رفح​، بقذائف الهاون".

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