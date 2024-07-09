المرصد السوري: مقتل شخصين بالقصف الذي استهدف سيارة في ريف دمشق

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن "سقوط قتيلين باستهداف السيارة الذي حصل على طريق جديدة يابوس في ريف دمشق". وأوضح أن "طائرة مسيرة عن بعد استهدفت السيارة قرب حاجز للفرقة الرابعة على طريق "جْدَيدة يابوس" في ريف دمشق".

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