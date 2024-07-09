أفادت مصدر رفيع المستوى لقناة "القاهرة الإخبارية"، بـ"استمرار مفاوضات الهدنة بالقاهرة، وسط نشاط مكثف للوفد الأمني المصري لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف".
ولفتت المصادر، الى أن "هناك اتفاقا حول الكثير من النقاط، واستئناف المفاوضات غدا بالدوحة والقاهرة بعد غد"، مضيفةً "الوفد الأمني المصري يتوجه غدا للدوحة في مهمة لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل للوصول إلى اتفاق الهدنة في أقرب وقت".
وفي السياق، أضافت القناة أن "مصر أكدت مواقفها الثابتة حول ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية".
كانت هذه تفاصيل خبر "القاهرة الإخبارية": وفد أمني مصري يتوجه غدا للدوحة بمهمة لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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