"القاهرة الإخبارية": وفد أمني مصري يتوجه غدا للدوحة بمهمة لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل

أفادت مصدر رفيع المستوى لقناة "القاهرة الإخبارية"، بـ"استمرار مفاوضات الهدنة بالقاهرة، وسط نشاط مكثف للوفد الأمني المصري لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف".

ولفتت المصادر، الى أن "هناك اتفاقا حول الكثير من النقاط، واستئناف المفاوضات غدا بالدوحة والقاهرة بعد غد"، مضيفةً "الوفد الأمني المصري يتوجه غدا للدوحة في مهمة لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل للوصول إلى اتفاق الهدنة في أقرب وقت".

وفي السياق، أضافت القناة أن "مصر أكدت مواقفها الثابتة حول ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية".