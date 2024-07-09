القناة 12 الإسرائيلية: غالانت صادق على طلب الجيش بتجنيد "الحريديم" الشهر المقبل

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت صادق على طلب الجيش بتجنيد "الحريديم" الشهر المقبل".

وفي مطلع تموز الحالي، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن "الجيش يسعى إلى تجنيد 3000 من الحريديم وفقا لما تم تحديده كهدف لهذا العام".

وكان قد تظاهر آلاف المتدينين من اليهود الحريديم في مدينة القدس ضد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي بإلزامهم بأداء الخدمة العسكرية.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قضت الثلاثاء الماضي بفرض تجنيد اليهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي. كما أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد ميزانية المدارس الدينية، وقالت في قرارها إنه "لا يوجد أساس قانوني تستند إليه الحكومة في إعفاء اليهود الحريديم من التجنيد".

ومن شأن هذا القرار أن يحدث صدمة في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو المعارض لتجنيدهم.

وذكرت مجلة نيوزويك الأميركية أن "هناك حربا تدور رحاها حاليا داخل إسرائيل بين العلمانيين والمتدينين، على خلفية قرار المحكمة العليا الذي يقضي بإلزام اليهود المتدينين (الحريديم) بالانضمام إلى صفوف الجيش".