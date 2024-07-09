فيضانات في بنجلاديش تتسبب في نزوح الآلاف

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة الإغاثة وإدارة الكوارث في بنجلاديش اليوم الثلاثاء إن فيضانات جرفت منازل وتسببت في إغلاق مدارس وأدت إلى نزوح عشرات الآلاف، بينما من المتوقع أن يؤدي هطول المزيد من الأمطار الغزيرة خلال الأيام القليلة المقبلة إلى تفاقم الوضع.

وذكرت الوزارة أن نحو 40 ألف شخص توجهوا إلى الملاجئ الحكومية وجرى تشكيل أكثر من 600 فريق طبي لعلاج ضحايا الفيضانات.

وقال لياكاث علي رئيس برنامج تغير المناخ في وكالة براك للتنمية "اعتاد سكان بنجلاديش على الفيضانات، لكن المياه ترتفع بسرعة كبيرة جدا في المناطق المنخفضة، مما يضطر الناس إلى اللجوء".

وتوقع مكتب الأرصاد الجوية في البلاد هطول المزيد من الأمطار على المناطق الوسطى والجنوبية، لكنه توقع أيضا تراجع منسوب مياه نهر براهمابوترا في الأيام القليلة المقبلة.

وتسببت الأمطار الموسمية، التي تبدأ عادة في نهاية مايو، في حدوث فيضانات واسعة النطاق في الهند وبنجلاديش المجاورة في السنوات القليلة الماضية.