ارتفاع حصيلة ضحايا "بيريل" في تكساس الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم في ولاية تكساس الأميركية، وسط استمرار العاصفة الاستوائية بيريل في التحرك عبر الولاية، حسبما أفادت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، بينما لا يزال الملايين بدون كهرباء.

وقد يستغرق الأمر عدة أيام لاستعادة مصدر الطاقة، وفقاً للشركة المشغلة. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة إن حوالي 2 إلى 3 ملايين أسرة تأثرت.

وقدم الرئيس الأميركي جو بايدن تعازيه للمتضررين ووعد بتقديم الدعم لولاية تكساس.

وأصدر المركز الوطني الأميركي للأعاصير تحذيرات لأجزاء من تكساس ولويزيانا من مزيد من الأعاصير والفيضانات المفاجئة والرياح القوية.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يستمر بيريل في التحرك باتجاه الشمال الشرقي في الأيام المقبلة بينما يضعف أكثر.