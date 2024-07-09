أول زيارة لرئيس وزراء الهند لفيينا منذ 41 عامًا

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث المستشار النمساوي كارل نيهمر غدا الأربعاء مع رئيس وزراء الهند شري ناريندرا مودي، قضايا العلاقات الثنائية والقضايا الدولية.

وأفاد بيان للمستشارية النمساوية اليوم الثلاثاء بأن هذه أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء هندي إلى النمسا منذ 41 عامًا حيث يصل رئيس وزراء الهند في وقت لاحق اليوم إلى فيينا.

وأضاف البيان أن الزيارة تشمل أيضا لقاء مع رئيس جمهورية النمسا ألكسندر فان دير بيلين، كما سيلتقي رئيس الوزراء الهندي والمستشار النمساوي أيضًا مع قادة الأعمال من الهند والنمسا إضافة إلى أعضاء الجالية الهندية في فيينا.

ويقوم رئيس الوزراء الهندي بجولة بدأت في روسيا قبل أن يتوجه إلى النمسا واستمرت يومين .

والتقى رئيس الوزراء الهندي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشاركا في القمة السنوية الثانية والعشرين بين الهند وروسيا.

وتمت خلال الزيارة، مراجعة النطاق الكامل للعلاقات متعددة الأوجه بين البلدين وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية المعاصرة ذات الاهتمام المشترك.

بوتين يشكر رئيس وزارء الهند لمحاولته حل الأزمة الأوكرانية بالوسائل السلمية

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء الشكر لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي؛ لمحاولته المساعدة في إيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية.

وقال بوتين - خلال محادثاته مع مودي، الذي يقوم بزيارة حاليًا إلى موسكو - "أنا ممتن لك على الاهتمام الذي توليه للقضايا الأكثر إلحاحًا، خاصة محاولة إيجاد سبل لحل الأزمة الأوكرانية في المقام الأول من خلال الوسائل السلمية".

وأشار بوتين إلى التعاون الوثيق بين روسيا والهند على الساحة الدولية، تحديدا داخل المنظمات الدولية، موضحا أن التعاون بينهما يأتي في المقام الأول داخل الأمم المتحدة ومجموعات مثل منظمة شنغهاي للتعاون وبريكس.

ودعا بوتين - حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية - رئيس الوزراء الهندي لحضور قمة البريكس المقرر عقدها في مدينة كازان الروسية في أكتوبر المقبل، إذ تتولى روسيا رئاسة البريكس هذا العام.

تأتي زيارة مودي إلى موسكو وسط مخاوف الدول الغربية بشأن علاقة الهند مع روسيا في ضوء الأزمة الراهنة مع أوكرانيا؛ حيث رفضت نيودلهي إدانة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا بشكل صريح من خلال الحوار والدبلوماسية.

ومن بين أهم أولويات مودي خلال زيارته لموسكو إصلاح الاختلالات التجارية للهند مع روسيا، وقد زادت الهند من مشترياتها من النفط الروسي إلى مستويات قياسية؛ مما يعكس العلاقات الوثيقة بين البلدين.