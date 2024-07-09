بولندا تتعهد بدعم أوكرانيا "طالما استغرق الأمر"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك أن بلاده ستواصل مساعدتها العسكرية لأوكرانيا "طالما استغرق الأمر"، وذلك تماشيًا مع الاتفاق الأمني الثنائي الشامل الذي وقعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة البولندية وارسو.



وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن زيلينسكي كان قد توجه إلى وارسو في أعقاب الهجوم الذي شنته روسيا على كييف في الساعات الأولى من اليوم نفسه، والذي أسفر عن مقتل 41 شخصًا، من بينهم اثنان في مستشفى للأطفال.

ووفقا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين، تنص سياسة بولندا على مساعدة أوكرانيا، على أساس ثنائي ومن خلال التعاون مع الحلفاء والشركاء، مع الحفاظ على تفوقها الدفاعي والعسكري النوعي وسط تحول سياسي وأمني إقليمي سريع وغير مؤكد ومليء بالتحديات.

كما تعهدت بولندا على تقديم "العديد من حزم المساعدة العسكرية الكبيرة" ومواصلة الدعم القوي لأوكرانيا في عام 2024 وفي العقد المقبل.

ومنذ بداية الهجمات العسكرية الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، كانت بولندا واحدة من أقوى حلفاء أوكرانيا الأوروبيين، حيث قدمت مساعدات عسكرية تبلغ قيمتها ما يقرب من 0.5 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي حتى الآن.

أوكرانيا قصفت دونيتسك الشعبية 25 مرة خلال اليوم.. تفاصيل

وقع خلال الـ 24 ساعة الماضية العديد من الاحداث الساخنة بين روسيا وأوكرانيا في حربها الثائمة، حيث قصف الجيش الأوكراني مستوطنات في جمهورية دونيتسك الشعبية 25 مرة واستخدم 65 ذخيرة، حسبما أفادت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية لدى مركز التحكم والتنسيق المشترك بشأن القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، جاء في بيان البعثة الأتي: "سجلت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التنسيق المشترك خمسة وعشرين واقعة تتعلق بهجمات مسلحة شنتها وحدات مسلحة أوكرانية خلال اليوم الماضي، وتلقت البعثة بيانات عن ثلاثة مدنيين جرحى، بينهم مراهق من مواليد عام 2007".

ولفتت البعثة إلى أن الضربة الرئيسية وقعت في اتجاه دونيتسك (7 قصف)، وكذلك في اتجاه جورلوفكا (18 قصفًا)، وفي المجموع، أطلق الجيش الأوكراني 65 وحدة من الذخائر المختلفة، ونتيجة للضربات، تضررت أربعة منازل ومنشأتان للبنية التحتية المدنية وسيارة واحدة.

مقتل اربعة أشخاص وإصابة 20 جراء هجمات أوكرانية على بيلغورود

كما نقلت "تاس" مقتل أربعة أشخاص وإصابة 20 آخرون في منطقة بيلغورود خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أفاد حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف في قناته على تطبيق التواصل الاجتماعي تيليجرام.

وكتب "لقد كانت الساعات الـ24 الماضية صعبة للغاية. فقد قُتل أربعة مدنيين، وأصيب 20 شخصًا، ولا يزال 17 شخصًا في مرافق الرعاية الصحية..اثنان في حالة خطيرة".

وأفاد المحافظ أن الأضرار لحقت بنحو 160 شقة و60 منزلا خاصا ونحو 140 سيارة في المنطقة، مؤكدًا على محاولة البدء في كافة أعمال الترميم في أسرع وقت ممكن.