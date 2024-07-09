بوتين يشكر رئيس وزارء الهند لمحاولته حل الأزمة الأوكرانية بالوسائل السلمية

ياسر رشاد - القاهرة - وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء الشكر لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي؛ لمحاولته المساعدة في إيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية.

وقال بوتين - خلال محادثاته مع مودي، الذي يقوم بزيارة حاليًا إلى موسكو - "أنا ممتن لك على الاهتمام الذي توليه للقضايا الأكثر إلحاحًا، خاصة محاولة إيجاد سبل لحل الأزمة الأوكرانية في المقام الأول من خلال الوسائل السلمية".

وأشار بوتين إلى التعاون الوثيق بين روسيا والهند على الساحة الدولية، تحديدا داخل المنظمات الدولية، موضحا أن التعاون بينهما يأتي في المقام الأول داخل الأمم المتحدة ومجموعات مثل منظمة شنغهاي للتعاون وبريكس.

ودعا بوتين - حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية - رئيس الوزراء الهندي لحضور قمة البريكس المقرر عقدها في مدينة كازان الروسية في أكتوبر المقبل، إذ تتولى روسيا رئاسة البريكس هذا العام.

تأتي زيارة مودي إلى موسكو وسط مخاوف الدول الغربية بشأن علاقة الهند مع روسيا في ضوء الأزمة الراهنة مع أوكرانيا؛ حيث رفضت نيودلهي إدانة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا بشكل صريح من خلال الحوار والدبلوماسية.

ومن بين أهم أولويات مودي خلال زيارته لموسكو إصلاح الاختلالات التجارية للهند مع روسيا، وقد زادت الهند من مشترياتها من النفط الروسي إلى مستويات قياسية؛ مما يعكس العلاقات الوثيقة بين البلدين.

بابا الفاتيكان يدعو لاتخاذ تدابير ملموسة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وغزة

دعا بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، لاتخاذ تدابير جديدة ملموسة من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا وفي قطاع غزة؛ وذلك عقب وقوع هجومين استهدفا مستشفى للأطفال في كييف ومدرسة في غزة.

وذكر المكتب الإعلامي للفاتيكان - في بيان أوردته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء أن البابا فرنسيس عبر عن ألمه إزاء الهجومين الجديدين وعن "قلقه العميق" بشأن تصاعد أعمال العنف.

وفي الوقت الذي عبر فيه بابا الفاتيكان عن بالغ تعاطفه مع الضحايا الأبرياء والمصابين، أعرب عن أمله في التوصل لمسارات ملموسة من أجل إنهاء الصراعات الجارية.

استهداف مستشفى للأطفال في كييف

جدير بالذكر أن هجوما صاروخيا استهدف أمس مستشفى للأطفال في العاصمة الأوكرانية كييف؛ الأمر الذي أثار إدانات دولية واسعة بينما نفت روسيا مسؤوليتها عنه وأكدت عدم مهاجمة أي أهداف مدنية في أوكرانيا.. كما أسفرت غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين في قطاع غزة يوم السبت الماضي عن مقتل 16 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

الأونروا تدعو لفتح المعابر لإدخال المساعدات وإنهاء حالة المجاعة في غزة

أكدت القائم بأعمال مدير المكتب الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بقطاع غزة، إيناس حمدان، خطورة الأوضاع الإنسانية مع خروج معظم المستشفيات عن الخدمة ونقص المستلزمات والمعدات الطبية والادوية مع إغلاق كامل للمعابر واستمرار الحرب على القطاع.

وقالت حمدان ـ في مقابلة خاصة مع قناة (النيل) الإخبارية اليوم الثلاثاء من القاهرة ـ إن "الأونروا" ملتزمة بتقديم الخدمات المنقذة للحياة على رغم الظروف المحيطة والتحديات الراهنة التي تقف عائقا أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق في القطاع"، مشيرة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الوكالة لإعادة تأهيل المراكز الصحية التي دمرت بشكل كامل منذ بدء العدوان على غزة.

وأوضحت أن الوكالة أعادت تشغيل أحد المراكز الصحية التي دمرت بشكل كامل أثناء اجتياح مدينة خانيونس الواقعة جنوب القطاع، محذرة في الوقت نفسه من عواقب تفاقم الاوضاع الصحية في غزة جراء انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية وخروج معظم المستشفيات عن الخدمة، مما يضع حياة المدنيين في خطر شديد.

وأضافت أن الإشكالية لا تتعلق بالوكالة في تقديم خدماتها الإغاثية والاجتماعية والخدمية، ولكن الإشكالية تكمن في الظروف المعقدة والأمنية التي لا تسمح بوصول طواقم الوكالة لجميع المحافظات مع وضع العراقيل واستمرار القصف الذي دمر المراكز والمنشآت الصحية بشكل كامل، واصفا الأوضاع في غزة بـ"الكارثية".

ودعت إلى ضرورة العمل على فتح جميع المعابر في غزة لإدخال المستلزمات وما يكفي من مساعدات لإنهاء حالة المجاعة في شمال القطاع الذي يعاني ظروف إنسانية صعبة جراء استمرار العدوان والحصار.