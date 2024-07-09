فنزويلا والهند تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية ضمن مساعي كاراكاس للانضمام لـ(بريكس)

ياسر رشاد - القاهرة -

عقد وزير خارجية فنزويلا إيفان جيل اجتماع عمل مع سفير الهند في كاراكاس أشوك بابو، تناولا خلاله القضايا الرئيسية المتعلقة بالتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

ونقل تليفزيون "بريكس"، اليوم الثلاثاء، عن جيل قوله "لقد ناقشنا قضايا رئيسية في العلاقات الثنائية، مثل التعاون في مجالات الطاقة البديلة والتجارة والاستثمار، إلى جانب مساعينا للانضمام إلى مجموعة بريكس للمساهمة في تطوير شعوبنا من خلال نظام متعدد الأقطاب".

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد أكد في أوائل شهر يونيو الماضي استعداد بلاده أن تصبح شريكا استراتيجيا لتجمع (بريكس).. وتسعى فنزويلا والهند إلى اتخاذ خطوات مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية مع التركيز على مجالات رئيسية، مثل الاستثمار والطاقة البديلة، كما تهدف جهودهما المشتركة إلى تعزيز الدور الذي تلعبه البلدان ضمن تحالف (بريكس)، والذي يعد دورا محوريا على الساحة الدولية.

كما كثفت فنزويلا تعاونها مع الهند عبر توقيع الاتفاقيات التي تعود بالنفع على عدد من القطاعات، من بينها: الأدوية وإنتاج الحديد والكابلات الكهربائية.

مودي يعرب لبوتين عن استعداد الهند للمساعدة في إحلال السلام بأوكرانيا

شكر الرئيس فلاديمير بوتين ضيفه رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي على اهتمامه بالمشكلات الأكثر إلحاحا، فيما أعرب الأخير عن استعداد بلاده للمساعدة في إحلالا للسلام في أوكرانيا.

جاء ذلك في مستهل المحادثات الثنائية الرسمية التي جرت في الكرملين اليوم

فيما يلي أبرز تصريحات الزعيمين:

بوتين:

لقد أتيح لنا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم أمس، في إطار غير رسمي، الحديث عمليا عن كافة القضايا.

نحن على اتصال دائم ونولي اهتماما رئيسيا بتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وحجم التجارة بين البلدين زاد العام الماضي بنسبة 66%، وفي الربع الأولى زاد بنسبة 20% إضافية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعو رئيس الوزراء ناريندرا مودي في الخريف لحضور منتدى "بريكس".

مودي:

التعاون بين روسيا والهند في مجال الوقود والطاقة ساعد في الحفاظ على الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.

أشكر الرئيس الروسي على التعاون في مجال الأسمدة وهو ما ساعد في الحد من ارتفاع التضخم في الهند.

التقيت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 17 مرة، وهذه هي الزيارة السادسة لي إلى روسيا.

مودي: الهند مستعدة لتقديم أي مساعدة لإحلال السلام في أوكرانيا، وأستطيع أن أؤكد لكم أن الهند دائما كانت إلى جانب السلام. عندما استمعت إليكم شعرت بالتفاؤل، ولدي أمل في المستقبل.

كينيدي.. قتل الأسرى الروس على أيدي الجنود الأوكرانيين جريمة حرب

وصف المرشح للرئاسة الأمريكية روبرت كينيدي جونيور قتل الأسرى الروس على أيدي الجنود الأوكرانيين بأنه جريمة حرب.

وكتب كينيدي جونيور على منصة "إكس": "تقوم الوحدات الأوكرانية بقيادة العسكريين الأمريكيين اليوم بإعدام الأسرى العسكريين الروس دون محاكمة. إنها جريمة حرب. ومن حيث المبدأ لا يجوز أن تكون هناك أي "وحدات بقيادة الولايات المتحدة" في أوكرانيا. لقد حان الوقت لإحلال السلام في أوكرانيا وإعادة مئات المليارات من الدولارات إلى الوطن".

وفي وقت سابق أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن المسعف كاسبار غروس من جماعة Chosen للمرتزقة الأجانب في أوكرانيا أن المقاتلين الموالين لكييف قتلوا أسيرا روسيا طلب مساعدة طبية. كما تحدث عن حادث آخر ألقى خلاله أحد المرتزقة قنبلة يدوية على عسكري روسي أسير.

وبعد ذلك قال روديون ميروشنيك سفير المهام الخاصة للخارجية الروسية لجرائم نظام كييف إنه سيتم التحقق من جميع البيانات التي أخبرت بها الصحيفة، مؤكدا أن موسكو ستطلب ذلك أيضا من المنظمات الدولية.