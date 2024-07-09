سرايا القدس: العدو بالضفة يعجز عن مواجهة مقاتلينا لذا يلجأ لتخريب الممتلكات

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، "نطلق على المعركة التي تخوضها كتيبة طولكرم في مخيم نور شمس اسم (السراب القاتل)".

وأضافت سرايا القدس، أن "الاحتلال حشد قواته بحثا عن العبوات الناسفة التي زرعها مقاتلونا، لكنه لن ينجو فيها من القتل، وبعدما عجز عن مواجهة مقاتلينا الأبطال لجأ إلى تخريب الطرقات والممتلكات العامة".

ولفتت سرايا القدس، إلى أن "العدو يهدف إلى تدفيع الأهالي ثمن احتضان المقاومة، لكن هذا العمل سيجعلنا موحدين في إعادة إصلاح ما أفسده هذا العدو الغاشم".

وقالت إن "المستوى البطولي الذي يقدمه أبطال الضفة الغربية والقدرات المتنامية هي ثمار زرعها مقاتلو وقادة هذه التشكيلات من الشهداء وممن لا يزالون على العهد، ونقول لهذا العدو: كلما صعّدت في إفسادك وتخريبك لن تزيدنا إلا إصرارا وثباتا على إكمال المسيرة حتى النصر".