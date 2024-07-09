بدعم من صفقة رأس الحكمة.. موارد مصر من النقد الأجنبي ترتفع لـ79 مليار دولار في 9 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

رغم تراجع 3 موارد ارتفعت حصيلة مصر من موارد النقد الأجنبي المباشرة بنحو 8% مسجلة نحو 79 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي المنتهي في يونيو الماضي مقارنة بنحو 73 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي، بفضل حصيلة الاستثمارات المباشرة في مدينة رأس الحكمة.

ووفق أداء ميزان المدفوعات حول أول 9 أشهر من العام المالي الماضي (من يوليو 2023 إلى مارس 2024)، جاءت تدفقات النقد الأجنبي على مصر من 5 موارد هي الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وقناة السويس والصادرات.

كانت حصيلة صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار هي العامل الأكبر في نمو موارد النقد الأجنبي المباشر على مصر.

وتلقت مصر من شركة أبو ظبي التنموية القابضة الإماراتية الدفعة الأولى بقيمة 15 مليار دولار في فبراير ومارس الماضيين، وحصلت على الثانية والأخيرة بقيمة 20 مليار دولار في مايو الماضي.

وحدت وتيرة تراجع موارد مصر من قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والصادرات من زيادة موارد النقد الأجنبي.

ويعرض "الخليج 365" في السطور التالية موارد النقد الأجنبي لكل قطاع من الموارد الخمسة خلال أول 9 أشهر من العام المالي (2023-2024) مقارنة بنفس الفترة من العام لسابق (2022-2023):

1- الاستثمارات الأجنبية المباشرة: ارتفعت إلى 23.71 ملياردولار من 7.94 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي بزيادة 198% على أساس سنوي.

2- السياحة: سجلت 10.9 مليار دولار من 10.3 مليار دولار بزيادة 5.8% على أساس سنوي.

3- تحويلات المصريين بالخارج: تراجعت إلى 14.5 مليار دولار من 17.5 مليار دولار بانخفاض 17.1% على أساس سنوي.

4- إيرادات قناة السويس: انخفضت إلى 5.8 مليار دولار من 6.2 مليار دولار بنسبة تراجع 7.4% بسبب التوترات في منطقة البحر الأحمر.

5- الصادرات: تراجعت إلى 24.12 مليار دولار من 31.1 مليار دولار بتراجع 22% على أساس سنوي.