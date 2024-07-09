المستشار الألماني يؤكد استمرار دعم بلاده لأوكرانيا على المدى الطويل



محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، استمرار بلاده في تقديم الدعم لأوكرانيا على المدى الطويل، وذلك قبيل قبل مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال شولتس في برلين قبل مغادرته لحضور القمة في العاصمة الأمريكية واشنطن: "من الجيد أننا عززنا ذلك في الأيام الأخيرة برسالة واضحة تمامًا مفادها أننا سنقف إلى جانب أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريًا".

وأشار السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى شحنات الأسلحة والمبادرة المشتركة للدول الصناعية السبع الكبرى.

وكانت دول مجموعة السبع اتفقت خلال القمة التي عقدتها مؤخرا في إيطاليا على تمويل حزمة قروض لأوكرانيا بقيمة حوالي 50 مليار دولار أمريكي سيتم سدادها عن طريق فوائد الأصول الحكومية الروسية المجمدة.

وقال شولتس إن هذا يعد بمثابة إشارة واضحة على التضامن كما أنه رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأكد شولتس أن بوتين لا يمكنه الاعتماد على "الاستمرار في خوض الحرب بقدر ما هو في انتظار تراجع الدعم المقدم لأوكرانيا".