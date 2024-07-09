ضبط آلاف القطع من حلوى الأطفال منتهية الصلاحية ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

نظمت مديرية تموين بني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة مكبرة على الأسواق، لضبط الوضع في مجال تداول السلع، ومواجهة كافة صور التلاعب في الأسعار.

أسفرت الحملة عن ضبط سيارة محملة بـ 120 جوال من سماد اليوريا، زنة 50 كجم المدعم و المحظور تداوله إلا من خلال منافذ وزارة الزراعة، قبل بيعها في السوق السوداء.

كما ضبطت الحملة 3 آلاف قطعة حلوى أطفال منتهية الصلاحية، و15 علبة جبن منتهية الصلاحية، وألف و667 علبة سجائر متنوعة مجهولة المصدر.

كما جرى تحرير 124 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 23 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و45 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و10 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 14 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، 10 محاضر لعدم وجود ميزان حساس، وسجل زيارات، و12 محضرا للتصرف في 16 جوال زنة 50 كجم من حصة الدقيق، و10 محاضر لتجميع 70 جوال بغرض التربح غير المشروع.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.