شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: برنامج الحكومة الجديدة يلتزم بشكل كبير بتوجيهات الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365”، إن برنامج الحكومة الذي طرحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس، أمام مجلس النواب العاصمة الإدارية الجديدة، التزم بشكل كبير بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة.

وتابع أكرم القصاص، في مداخلة هاتفية لقناة dmc: "برنامج الحكومة الجديدة تضمن المهام العاجلة المتعلقة بالكهرباء والأسواق والتضخم وأمور أخرى مهمة، كما أكد رئيس الوزراء التزامه ببرنامج 2030 وقدم تعهدات مهمة في هذا الشأن، وأكد التزام الحكومة بالتوازن الاستراتيجي والأمن القومي المصرى، وكذلك فيما يتعلق بمحاور بناء الإنسان والصحة والتعليم".

وأوضح أكرم القصاص: "التنفيذ مهم ولكن الحكومة لديها إحساس شديد بالمسؤولية لأن الناس في مصر يتحملون بشكل كبير لا سيما برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتالي تعهدات الحكومة تعطي إحساس إيجابي لدى المواطن، إلا أن التواصل مع الجمهور بشكل مستمر وبشفافية جزء مهم جدا".

وأشار، إلى أن هناك ثوابت للحكومة للتحرك في ملفات مهمة في الفترة المقبلة، لافتا إلى أهمية فكرة التواصل والمؤتمرات الصحية والبيانات الحكومية في الرد في ضوء الشفافية.