شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة حياة خطاب: بيان الحكومة وضع خطط وإجراءات واضحة لإنهاء الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إنها استمعت جيدا لبيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أثناء عرض برنامج الحكومة أمام مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس، موضحة أن البيان جامع وشامل كافة المجالات والملفات وتطرق للعديد من القضايا والتحديات التي أزعجت المصريين مؤخرا، قائلة: "اللافت في الأمر أن هناك مواعيد محددة للانتهاء من الأزمات والتحديات التي أرهقت المصريين".



وأضافت خطاب، أن بيان الحكومة شمل كافة الموضوعات ولن يغفل جانبا واحدا بل هناك مصارحة وشفافية فى عرض الأمور وكيفية حلها، مضيفة أن هناك بريق من الأمل لإنهاء كافة الأزمات والمشاكل، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة تبدأ عملها بخطى ثابتة وواضحة.



وأوضحت خطاب أن بيان الحكومة أمس بعث الطمأنينة في نفوس المصريين وخاصة بعد حديث رئيس الوزراء بكل وضوح عن الأزمات وإمكانية حلولها ووضع خطط واجراءات واضحة لإنهاء هذه الأزمات.