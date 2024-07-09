إجتماع موسّع بمشاركة الأشقر وعبود لوضع رزمة سياحية في منطقة إهدن

زار رئيس اتحاد النقابات السياحية رئيس نقابة الفنادق بيار الأشقر ورئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود منطقة إهدن بدعوة من بلديتها، حيث عقد إجتماع موسع في فندق توينز أوتيل – إهدن.

وخصص الإجتماع للبحث في وضع رزمة سياحية لمنطقة إهدن لتسويق هذه المنطقة صيفاً وشتاءً في الخارج عبر مكاتب السياحة والسفر لجذب أكبر قدر من السياح العرب والأجانب إليها على مدار السنة.

ولفت الأشقر، الى انه "عملياً نحن بحاجة لمثل هذه الاجتماعات الهادفة لتسويق مناطقنا وبلدنا في الخارج"، مضيفاً "لقد سعينا مع مكاتب السياحة والسفر برئاسة النقيب عبود على خلق رُزم سياحية لمختلف المناطق اللبنانية لتوسيقها في الخارج، وقد عقدنا إجتماعات في هذا الإطار، وهذا الجهد سيستمر للوصول الى الأهداف المرجوة".

وأضاف "كلي ثقة أن منطقة إهدن التي تزخر بهذا الكَمّ الكبير من الجمال والمناخ والتنوع الطبيعي والخدمات السياحية المميزة وكرم الضيافة، ستفرض نفسها كوجهة سياحية مميزة ليس في لبنان وحسب إنما على مستوى المنطقة والبحر الأبيض المتوسط".

وشدد على أن "هذا الجهد سيستمر، لإرساء سياسية تسويقية متكاملة للسياحة في لبنان، لقناعتنا القوية بأن السياحة هي جزء أساسي من هوية لبنان ومرتكزاً قوياً لصموده وبقائه".

من جهته، أكد عبود أن "خلق رزمة سياحية لمنطقة إهدن هو أمر في غاية الأهمية، كونها إحدى أهم المصايف اللبنانية والتي لديها ايضاً سياحة شتوية، وكون ذلك يندرج أيضاً ضمن الجهود التي نعمل عليها كمكاتب السياحة والسفر بالتعاون مع الرئيس بيار الأشقر على خلق رزمات سياحية لمناطق لبنانية لتسويقها في الخارج من خلال مكاتب السياحة والسفر اللبنانية المتخصصة بتسويق هذه الرزمات في دول متعددة عربية وأجنبية".