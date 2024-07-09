إعادة انتخاب كاسترو عبدالله رئيسًا للإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين

أجرى "الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين- FENASOL"، الانتخابات العامة لمكتبه التنفيذي والمجلس العام ورؤساء اللجان، ووزعت المهام كما ينص عليه النظام الداخلي للاتحاد، على الأعضاء، باشراف وزارة العمل ممثلة بماهر الغول.

وفاز بالاجماع كل من ​كاسترو عبدالله​ رئيسا للاتحاد، نقولا نهرا نائبا أولا للرئيس وامين سر لجنة الدراسات، هويدا هلال نائبة ثانية للرئيس وأمين سر لجنة تشريعات العمل، حسين عليق أمين سر عام، غسان حجازي أمين سر لجنة العلاقات الدولية، علي ايوب أمين سر اللجنة المالية والإدارة، شحادة المصري أمين سر لجنة العلاقات التنظيمية، انعام عبد الله أمينة سر لجنة المرأة العاملة، احمد البزال أمين سر لجنة التدريب النقابي والتثقيف العمالي، محمد عبد الله أمين سر لجنة الأعلام، عبد الله سلهب أمين سر لجنة الضمان الاجتماعي ونسرين برو أمينة سر لجنة الشباب والنشاطات الرياضية.

كما فاز رضا سعد رئيسا للمجلس العام، غادة عبدالله نائبة رئيس، جهاد ياسين أمين سر، ومحمد اللاذقي نائب أمين سر.

وتم إنتخاب مسؤولي لجام الإختصاص والممثلين من القطاعين الزراعي والعام والمتقاعدين والعمال المهاجرين والفروع، وهم: إبراهيم الحلبي، خديجة الحسيني، رولا مراد، جورج الراعي، أحمد ناصر، صمود قطيش، رباب عمر، عبد المجيد الغول، محمود شحادي، علي بدير، بسام عساف، كريم حسين، مريم بشير وكانتنا كالاثونغا.