حريق كبير في منطقة وادي الكرم - سير الضنية وفرق الدفاع المدني تعمل على إخماده

اندلع حريق كبير في منطقة وادي الكرم قضاء الهرمل -على الطريق العام المؤدي الى سير الضنية و تعمل فرق الدفاع المدني و الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الاسلامية على اخماده .

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