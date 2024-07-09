الحلبي تلقى اتصال تهنئة من الراعي "لإنجازه الامتحانات الرسمية في الظروف الراهنة"

تلقى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي اتصالاً هاتفيا من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، هنأه فيه بإنجاز الامتحانات الرسمية في ظل الظروف الراهنة، مؤكدا "أهمية المحافظة على الشهادة الرسمية اللبنانية للانتقال إلى مرحلة التعليم العالي" .

ووجه الراعي إلى الحلبي لزيارة المقر البطريركي الصيفي في الديمان.

بدوره شكر الحلبي للبطريرك الراعي "لاتصاله واهتمامه ورعايته للتربية وقضاياها"، واعدا بـ"العمل بكل زخم مع جميع الشركاء لإنجاز المناهج التربوية الجديدة".

من جهة ثانية، استقبل الحلبي وفدا من الحزب التقدمي الاشتراكي ضم النائب أكرم شهيب وأمين السر العام ظافر ناصر، ووكيل التربية سمير نجم، وتلقى تهنئة الحزب بإنجاز الامتحانات الرسمية وكانت مناسبة لعرض العديد من الأمور التربوية.

واجتمع الحلبي مع رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق على رأس وفد من كبار المسؤولين في المركز ، وكان عرض للتحضيرات لاجتماع الهيئة العليا للمناهج التربوية.

وتابع مع المدير العام للتربية عماد الأشقر ورئيس دائرة الامتحانات الرسمية ربيع اللبان انطلاق تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية ووجه الوزير التحية إلى الأساتذة الذين تجاوبوا بكثافة مع الدعوة إلى المشاركة في التصحيح، مقدرا جهودهم في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الكبير.