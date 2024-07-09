قُطع طريق عام غزة - البقاع الغربي احتجاجًا على توقيف المدعو (م.أ.م.) بعد استدعائه من قبل القوى الأمنية بسبب اعتصام نفذه أمام مكب النفايات، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في البقاع.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": قطع طريق عام غزة - البقاع الغربي احتجاجًا على استدعاء قوى الأمن لأحد المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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