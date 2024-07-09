الجيش الإسرائيلي: إصابة 11 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية بينهم 8 في معارك غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن "إصابة 11 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية بينهم 8 في معارك غزة".

وكانت قد ذكرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، "أنّنا استهدفنا 4 دبّابات صهيونيّة من نوع "ميركافا 4" بقذائف "الياسين 105"، في شارع بغداد بحي الشّجاعيّة شرق مدينة غزة".

وأشارت إلى أنّ "مقاتلينا تمكّنوا من تفجير حقل ألغام في جرّافتَين عسكريّتَين صهيونيّتَين من نوع "D9"، ما أدّى لاحتراقهما بشكل كامل، بالقرب من مسجد خالد بن الوليد غرب حي تل الهوى في مدينة غزة".

هذا، وتواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وخصوصًا في رفح وحي الشجاعية، مع استمرار الحرب على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.