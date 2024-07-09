ياسر رشاد - القاهرة - بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، مع نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي دانييل شابيرو، تعميق الشراكة الأمنية خصوصا بعد مرحلة انتهاء مهمة التحالف الدولي.

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الأعرجي استقبل شابيرو، بحضور السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي، حيث تناول اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية على المستوى الاستراتيجي وتعميق الشراكة الأمنية، خصوصا بعد مرحلة انتهاء مهمة التحالف الدولي، إلى جانب بحث ضمان مواصلة الحرب على الإرهاب بمنع مصادر تمويله البشرية والمالية والإعلامية، وحث الدول على سحب رعاياها وغلق مخيم الهول السوري.

العراق والولايات المتحدة يبحثان تعزيز الشراكة الأمنية بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي

بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم /الثلاثاء/، مع نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي دانييل شابيرو، تعميق الشراكة الأمنية خصوصا بعد مرحلة انتهاء مهمة التحالف الدولي.

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الأعرجي استقبل شابيرو، بحضور السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي، حيث تناول اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية على المستوى الاستراتيجي وتعميق الشراكة الأمنية، خصوصا بعد مرحلة انتهاء مهمة التحالف الدولي، إلى جانب بحث ضمان مواصلة الحرب على الإرهاب بمنع مصادر تمويله البشرية والمالية والإعلامية، وحث الدول على سحب رعاياها وغلق مخيم الهول السوري.

العراق والكويت يتفقان على التنسيق وتشديد القبضة الأمنية للتصدي للتهريب والتسلل

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، اليوم الإثنين، مع وزير الداخلية العراقي عبدالأمير الشمري، سبل تعزيز العلاقات الأمنية وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية إن الشيخ فهد اليوسف عقد اجتماعا في قصر بيان مع وزير الداخلية العراقي والوفد المرافق له حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الأمنية.

وأعرب الشيخ فهد اليوسف عن شكره لوزير الداخلية العراقي على الدعوة التي وجهها له للمشاركة في مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات، معربا عن شكره وتقديره للجهود المبذولة لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين.

وذكر البيان أن الاجتماع ناقش سبل التنسيق الأمني وتبادل المعلومات لتعزيز التعاون الأمني، بما يشدد القبضة الأمنية في التصدي لكل أنواع التهريب والتسلل عبر المنافذ الحدودية المشتركة بين البلدين.

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، استقبل في وقت سابق من اليوم الاثنين، وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد، وذلك بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف.

كما استقبل ولي العهد الكويتي الشيخ صباح الخالد، وزير الداخلية العراقي والوفد المرافق، وكان الشمري وصل إلى الكويت في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى أمس، وقالت الداخلية العراقية في بيان، إن الشمري وصل دولة الكويت الشقيقة في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى، دون مزيد من التفاصيل عن الزيارة.