محافظ كفرالشيخ يتفقد فرع هيئة التنمية الصناعية- صور



محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالمحافظة.

استمع محافظ كفرالشيخ لشرح مفصل من مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن رخص التشغيل، والسجل الصناعى، ورسوم متابعة رخص التشغيل السنوية، وتصاريح التشغيل المؤقتة، وإعتماد فواتير استيراد الآلات والمعدات، وموافقات الغاز، وموافقات السولار، فيما تبين أن الهيئة تصدر رخصة التشغيل خلال يوم أو يومين عمل من تاريخ استلام الطلب.

وكشف مدير الهيئة عن العدد الإجمالي للمستثمرين الوافدين على فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية داخل المحافظة من تاريخ افتتاحه بلغ 643 مستثمرًا، وعدد الرخص المصدرة حديثًا 242 رخصة، وعدد السجلات الصناعية المصدرة 204 سجلات.

وأوضح أن الأنشطة المرخصة بالمحافظة عبارة عن 159 مصنعًا غذائيًا، و15 نشاطًا معدنيًا، وتعدينيًا، ودوائيًا، و31 نشاطًا في الغزل والنسيج، بإجمالى 4024 فرصة عمل.