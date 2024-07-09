شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: مؤسسات ومنظمات التحالف الوطنى حققت طفرة حضارية في المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، ومنسق التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموي بمحافظة الأقصر، إن التحالف نجح في تحقيق صدى واسع في الشارع؛ من خلال تواجده ولم شمل المنظمات والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني تحت مظلته، ليكونوا جميعا كيانا واحدا له دور فعال في المجتمع.

وأضاف "إدريس" في تصريحات صحفية، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، ساهم في تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحـداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عـن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للـخدمات العامة وغيرهـا مـن بـرامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعيـة.



وأشار منسق التحالف بالأقصر، إلى أن مؤسسات ومنظمات التحالف تمكنت من تحقيق طفرة حضارية في المحافظات، وذلك من خلال توفير العديد من الخدمات، الاجتماعية والصحية والمعيشية التي لم تكن متوافرة في وقت سابق بتلك المناطق، لافتا إلى أن من أبرز الخطوات التي قام بها التحالف كانت تأسيس قاعدة بيانات موحدة، بالتشارك مع الجهات الحكومية تحتوي على بيانات ملايين المواطنين من الأكثر استحقاقًا، موضحا أن التحالف الوطني عمل على رسم سياسات عمل للجمعيات الكبرى بشكل تشاركي تكاملي، فضلا عن الدخول في مشروعات مشتركة والتخطيط بشكل مسبق، يضمن التكامل في تقديم الخدمة، والحرص على ألا تكون الخدمات المقدمة للمواطن الواحد مكررة.



كما نجح التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، في دعم ملايين المستفيدين من مبادراته في مختلف المحاور وذلك طبقا للإحصائيات الرسمية للتحالف و التي اعلن عنها سابقا، مشيرا إلى أن التحالف الوطنى خلال الـ 6 شهور الأولى من العام الجارى 2024 ، عمل على عدد من المحاور وهي محاور التمكين الاقتصادي والدعم الصحي ودعم التعليم والدعم الاجتماعي والغذائي، بالإضافة إلى الدعم النقدي .