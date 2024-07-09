شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: بيان الحكومه أمام البرلمان خارطة طريق للجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب محمود البرعى عضو مجلس النواب إن بيان الحكومه، ركز علي مجموعة من المحاور الهامة منها محور العدالة الاجتماعية وتامين احتياجات الشعب من الطاقة وإعداد شبكة للحماية الاجتماعية وهو يعد بمثابة خارجة طريق للجمهورية الجديده.

وأضاف " البرعى" أن برنامج الحكومة الذي تم عرضة على البرلمان لابد من تنفيذه بالكامل وليس أمام الحكومه طريق غير النجاح نظرا للظروف التى مرت على الشعب المصري مؤكدا أن البرنامج يتضمن العديد من البرامج الفرعية، التي تتعلق بمحور العدالة الاجتماعية، وشبكة الحماية الاجتماعية، وهي الحماية الحقيقية التي نرتضيها للمواطن المصري، في كل مكان على أرض مصر، في الريف أو في الحضر، في الصعيد أو في الوجه .

أشار عضو مجلس النواب إلى أن الثوابت التي يلتزم بها برنامج الحكومة تتضمن رؤية مصر 2030 ومستهدفات خطة التنمية المستدامة، والاستحقاقات الدستورية، التي تخصص نسبة محددة للإنفاق على برامج التعليم والبحث العلمي والصحة، وتكليفات السيد رئيس الجمهورية للحكومة، والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي بدأناه وسنستكمل تنفيذه، فضلاً عن المطالب الجماهيرية ذات الأولوية.

وطالب بتأمين احتياجات الشعب المصري من أمن الطاقة، والذي يشمل توفير وتأمين التغذية الكهربائية لكافة طالبيها بجودة عالية، وبسعر منافس، مطالبا بتعدد وتنويع مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، وتطوير استخدامات الطاقة المتجددة للحفاظ على البيئة، والتوسع في استخدام العدادات مسبوقة الدفع والعدادات الذكية. كما يشمل أمن الطاقة أيضاً تنمية الثروة البترولية والمعدنية، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في جميع أنحاء الجمهورية، وضمان إمدادات الغاز الطبيعي إلى قطاعات الاستهلاك المختلفة، وبدء عمليات البحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، وتعظيم الاستفادة من الغاز الذي يزيد عن احتياجات السوق المحلى، من خلال إقامة مشروعات قيمة مضافة مثل مشروعات البتروكيماويات .