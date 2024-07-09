شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يستقبل رئيس جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتوجه الدكتور الخشت بالتهنئة للمستشار على تولية حقيبة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وأعرب المستشار محمود فوزي عن امتنانه وتقديره لمجهودات جامعة القاهرة في التوسع في الأنشطة الإبداعية وإعادة تشكيل الوجدان، وبدء مبادرة جديدة لنشر أخلاق التقدم، فضلا عن الاهتمام ببناء الإنسان.

من جانبه، ثمن الدكتور محمد الخشت إسهامات المستشار محمود فوزي في الحوار الوطني، والذي أثبت انحيازه للوطن والمواطن من خلال التواصل والتنسيق مع مختلف القوى والتيارات السياسية، والتوصل إلى مخرجات بالغة الأهمية.

وعبر الخشت عن ثقته فى أن المستشار محمود فوزي سوف ينجح في تعزيز دور البرلمان في التشريع، وتطوير آليات الحوار والتشاور مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية.



