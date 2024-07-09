منصوري من واشنطن: وضع لبنان على اللائحة الرمادية لا يتوافق مع منطق حثه على الخروج من اقتصاد الكاش

واصل حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري زيارته لواشنطن والتقى مسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين ومسؤولين في صندوق النقد الدولي. ووصف منصوري أجواء اللقاءات المتعلقة بتجنب وضع لبنان على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي "fatf" بأنها "إيجابية ولكن الأمور تبقى مرهونة بخواتيمها". ولفت منصوري، لمن التقى بهم، الى أن "وضع لبنان على اللائحة الرمادية في هذا الظرف لا يتوافق مع منطق حثه على اتخاذ التدابير للخروج من الـ"cash economy" لا سيما وأن مجموعة العمل المالي تدرك جيدًا ما قام به المصرف المركزي والقطاع المصرفي للحد من هذا التوجه ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".

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