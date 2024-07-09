"رويترز": حزب الله يستخدم تكنولوجيا خاصة به للتصدي لقدرة إسرائيل على جمع المعلومات الاستخباراتية

أفادت مصادر لـ"رويترز"، أن "حزب الله يستخدم استراتيجيات منخفضة التقنية للتهرب من مراقبة إسرائيل"، كاشفة أن "حزب الله يستخدم تكنولوجيا خاصة به للتصدي لقدرة إسرائيل على جمع المعلومات الاستخباراتية".

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