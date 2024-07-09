الجيش: توقيف 6 مواطنين ناشطين في نشر فكر "داعش" والعمل على تجنيد أشخاص لمصلحته

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "في إطار متابعة مديرية المخابرات للأشخاص الذين يقومون بنشاطات إرهابية، واستنادًا إلى إشارة النيابة العامة التمييزية، تمكنت المديرية من توقيف المواطنين: (م.ن.)، (ا.ز.)، (ع.ا.)، (ع.ع.)، (م.د.)، (م.ط.)".

ولفتت المديرية، الى أنه "بنتيجة التحقيقات، تبين أنهم ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي في نشر فكر تنظيم داعش الإرهابي ومتابعة إصداراته وعقد لقاءات تتمحور حول أفكاره وتوجهاته، والعمل على تجنيد أشخاص لمصلحته، والتحريض على الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية".

وأكدت أن "التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".