"النشرة": اعتداءات إسرائيلية طالت الضهيرة وراشيا الفخار وكفرشوبا والعيشية وعرمتى وديرميماس

استهدف قصف مدفعي إسرائيلي الطريق العام بين بلدتي الضهيرة وعلما الشعب، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب.

هذا، واستهدف القصف المدفعي حمى راشيا الفخار في منطقة العرقوب في قضاء حاصبيا، تخلله إطلاق قنابل مضيئة أشعلت النيران في غابات الصنوبر والاملاك المجاورة، وفق ما ذكر مراسل "النشرة" في حاصبيا.

كما استهدفت قنابل فوسفورية حمى راشيا الفخار وكفرشوبا في منطقة العرقوب في قضاء حاصبيا.

وطال قصف مدفعي إسرائيلي عنيف وادي برغز وتلة الاحمدية في خراج العيشية وعرمتى في البقاع الغربي.

إلى ذلك، استهدف قصف مدفعي فوسفوري محيط محطة حرقوص مفرق ديرميماس.

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب على غزة، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال، وسط التهديدات الإسرائيلية بتوسيع الحرب ضد لبنان.