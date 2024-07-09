كشف عضو تكتل "لبنان القوي" النائب غسان عطالله، "أننا تلقّينا بكثير من الإيجابية اقتراحات المعارضة كحلّ عاجل لوقف تعطيل الاستحقاق الرئاسي وإنقاذ البلاد من أزمتها الدستورية، مع أسفنا لضياع الوقت والتعلق بالشكليات والتفاصيل".
وقال، في تصريح، "على أمل في أن نذهب جميعاً للهدف الأساسي والأسمى وهو ملء الفراغ الرئاسي وإعادة تكوين السلطة".
كانت هذه تفاصيل خبر غسان عطالله: تلقّينا بكثير من الإيجابية اقتراحات المعارضة كحلّ عاجل لوقف تعطيل الاستحقاق الرئاسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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