غسان عطالله: تلقّينا بكثير من الإيجابية اقتراحات المعارضة كحلّ عاجل لوقف تعطيل الاستحقاق الرئاسي

كشف عضو تكتل "لبنان القوي" النائب غسان عطالله، "أننا تلقّينا بكثير من الإيجابية اقتراحات المعارضة كحلّ عاجل لوقف تعطيل الاستحقاق الرئاسي وإنقاذ البلاد من أزمتها الدستورية، مع أسفنا لضياع الوقت والتعلق بالشكليات والتفاصيل".

وقال، في تصريح، "على أمل في أن نذهب جميعاً للهدف الأساسي والأسمى وهو ملء الفراغ الرئاسي وإعادة تكوين السلطة".