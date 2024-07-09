أبي المنى هنّأ الحلبي على إنجاز الامتحانات الرسمية: لإيلاء الملف التربوي الاهتمام الرسمي المطلوب

هنأ شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي على "الانجاز الوطني والتربوي المتمثل في إجراء امتحانات الشهادة الرسمية التي جرت على صعيد كل لبنان، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها الوطن، وذلك من أجل الحفاظ على الشهادة الرسمية اللبنانية".
وشدّد ابي المنى، على "إيلاء الملف التربوي الاهتمام الرسمي المطلوب وتحسين أوضاع المعلمين والأساتذة، لأداء مهامهم الرسالية للطلاب، وبما يكفل الإنطلاق بعام دراسي جديد دونما عراقيل".
من جهة ثانية هنأ شيخ العقل الإيران والرئيس المنتخب مسعود بزشكيان وسفير الجمهورية في لبنان مجتبى أماني، على إنجاز الانتخابات الرئاسية الايرانية، متمنياً للرئيس الجديد بزشكيان "السداد والتوفيق في كل ما يؤول نحو التقدم والمنعة والإزدهار وتحقيق السلام".
كذلك ألتقى أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم، رئيس البيت الدرزي في البرازيل (فوز دو ايكواسو) حافظ أبو رافع، مقدّماً له درعاً تقديرية باسم البيت الدرزي في الولاية، وأطلعه على واقع الجالية في البرازيل.
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