أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، أنّ موضوع المدرسة الحربية قيد البحث ولا نتيجة في هذا الموضوع ومجلس الوزراء سيقوم باتصالات مع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم وقائد الجيش جوزاف عون لتقريب وجهات النظر، وإذا وصلنا إلى نتيجة تعقد جلسة لمجلس الوزراء سريعًا ويتخذ القرار الملائم.
ولفت، في مؤتمر صحفي حول مقررات الجلسة الوزراية في السراي الحكومي، إلى أنّ موضوع الكهرباء سوف يُحلّ قبل يوم الخميس.
كانت هذه تفاصيل خبر مكاري بعد جلسة الحكومة: موضوع الكهرباء سيُحلّ قبل الخميس وملف المدرسة الحربية قيد البحث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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