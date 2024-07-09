حزب الله: قصفنا قاعدة نفح ردًا على الاغتيال في الصبورة واستهدفنا مبنى يستخدمه جنود العدو بالمنارة

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الاسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة وخصوصاً بلدة رب ثلاثين ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 09-07-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو في ‏مستعمرة المنارة بالاسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".

وفي بيان آخر، أفاد الحزب بأنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في الصبورة على طريق دمشق بيروت قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 09-07-2024 على دفعات مقر قيادة فرقة الجولان 210 ‏في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا".