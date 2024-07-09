حزب الله: قصفنا قاعدة نفح ردًا على الاغتيال في الصبورة واستهدفنا مبنى يستخدمه جنود العدو بالمنارة

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الاسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة وخصوصاً بلدة رب ثلاثين استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 09-07-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالاسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".
وفي بيان آخر، أفاد الحزب بأنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في الصبورة على طريق دمشق بيروت قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 09-07-2024 على دفعات مقر قيادة فرقة الجولان 210 في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا".
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