إقفال جميع المؤسسات العامة يوم الأربعاء المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

أصدرت ​رئاسة مجلس الوزراء​، مذكرة إدارية تحمل رقم 22/2024، تنصّ على الإقفال بمناسبة ​ذكرى عاشوراء. وجاء في المذكّرة: "استنادًا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الرامي إلى تعيين الأعياد والمناسبات الرّسميّة، تقفل كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة يوم الأربعاء الموافق في 17-7-2023 بمناسبة ذكرى عاشوراء".

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