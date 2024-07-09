بدء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي

بدأت جلسة مجلس الوزراء في السّراي الحكومي، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، وعلى جدول أعمالها 30 بندًا. ويشارك في الجلسة، كلّ من: نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، والوزراء في حكومة تصريف الأعمال: التّربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، الثقافة محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الاشغال العامة والنقل علي حمية، والاقتصاد أمين سلام. كما حضر الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، وانضمّ بعدها قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى الجلسة.

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