"القسام" أعلنت إيقاع جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح بحي الشجاعية وقنص جندي بحي تل الهوى في غزة

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بيان، عن "استهداف قوة صهيونية متحصنة داخل أحد المنازل بقذيفة "TBG" والاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة"، موضحة أنّ "خلال قيام عدد من أفراد القوة بالإنسحاب وسحب الجنود بعد إيقاعهم بين قتيل وجريح من المكان، تم استهدافهم مرة أخرى بتفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد في حي الشجاعية بمدينة غزة".

وفي بيان آخر، أعلنت "القسام" عن "قنص جندي صهيوني وتمكنا من إصابته إصابة مباشرة في منطقة الصناعة بحي تل الهوى غرب مدينة غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، أقرّ الجيش الإسرائيلي، بإصابة 11 عسكريًا خلال الـ24 ساعة الماضية بينهم 8 في معارك غزة.

هذا، وتواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، مع استمرار الحرب على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.