الصحة الروسي: انتشار الأمراض العقلية في البلاد لأعلى مستوياتها منذ عقد من الزمان

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت بيانات نشرتها وزارة الصحة الروسية بأنه تم تشخيص إصابة 460.400 ألف شخص في روسيا باضطرابات عقلية خلال عام 2023، وهو ما يتجاوز مستويات ما قبل كوفيد-19 ويمثل أعلى معدل في العقد الماضي.

ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن بيانات وزارة الصحة قولها إن الرقم يمثل زيادة طفيفة من 460.100 ألف حالة تم تشخيصها في عام 2022 و430 ألف حالة تم تشخيصها في عام 2021.

وانخفض اكتشاف الأمراض العقلية في روسيا منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين حتى عام 2017، وارتفع قليلاً في عامي 2018 و2019، إلا أنه انخفض بشكل حاد في عام 2020 بسبب الوباء وعمليات الإغلاق، التي خفضت من التشخيص وتلقي العلاج.

ومع ذلك، في الفترة من 2022 إلى 2023، تجاوز عدد المرضى النفسيين الجدد مستويات ما قبل الوباء بشكل طفيف، وأصبح ما يقارب من 4 ملايين روسي حاليًا يعانون من اضطرابات عقلية أو سلوكية، على رأسها الاكتئاب والقلق كأكثر الحالات شيوعًا.

ووفقًا للخبراء، يمكن أن تعزى هذه الزيادة إلى مجموعة من العوامل، التي تشمل الضغط الناتج عن العمليات العسكرية على أوكرانيا والتداعيات الصحية طويلة المدى لكوفيد، المعروفة أيضًا باسم متلازمة ما بعد كوفيد.

وأشار الخبراء إلى أن الوباء أثر بشدة على الصحة العقلية في جميع أنحاء العالم، وليس فقط في روسيا، حيث لاحظت منظمة الصحة العالمية ارتفاعًا بنسبة 25 في المئة في القلق والاكتئاب في السنة الأولى من الوباء. إلا أن الوضع زاد تعقيدًا في روسيا بعد هجماتها العسكرية ضد أوكرانيا، لاسيما وأن هناك عدد متزايد من الرجال العائدين من الجبهة يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة.

روسيا تعلن السيطرة على بلدة بدونيتسك واستهداف مكان اجتماع لقادة عسكريين أوكرانيين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، السيطرة على بلدة ياسنوبرودوفكا في "دونيتسك"، بالإضافة إلى استهداف مكان اجتماع رسمي لقادة عسكريين أوكرانيين بأسلحة مشتركة عالية الدقة.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية سيطرت على بلدة ياسنوبرودوفكا في دونيتسك، وحسنت من تموضعها على طول خط المواجهة، كما استهدفت القوات الروسية ألوية المشاة الآلية 31 و 32 و110 و59، وكتيبة الاستطلاع 132 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كراسنوارميسك، وميروليوبوفكا، وتيموفيفكا، وفوديانوي فتوروي، وتوريتسك في دونيتسك.