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حكم الإعدام بحق داعشي في العراق

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- بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت محكمة عراقية أمس حكما بالإعدام بحق مدان بتنظيم داعش متورط بقتل وخطف مدنيين وعسكريين في محافظة صلاح الدين.

وذكر مجلس القضاء الأعلى بالعراق، في بيان أن محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكما بالإعدام بحق مجرم إرهابي عن جريمة الانتماء إلى عصابات داعش الإرهابية واشترك مع متهمين آخرين بعمليات خطف وقتل مواطنين اثنين، وتزويد العناصر الإرهابية بالمواد الغذائية، والهجوم على الجيش العراقي في قرية عوينات.

وأوضح البيان أن المدان حكم عليه وفقا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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