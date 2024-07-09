حكم الإعدام بحق داعشي في العراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت محكمة عراقية أمس حكما بالإعدام بحق مدان بتنظيم داعش متورط بقتل وخطف مدنيين وعسكريين في محافظة صلاح الدين.

وذكر مجلس القضاء الأعلى بالعراق، في بيان أن محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكما بالإعدام بحق مجرم إرهابي عن جريمة الانتماء إلى عصابات داعش الإرهابية واشترك مع متهمين آخرين بعمليات خطف وقتل مواطنين اثنين، وتزويد العناصر الإرهابية بالمواد الغذائية، والهجوم على الجيش العراقي في قرية عوينات.

وأوضح البيان أن المدان حكم عليه وفقا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب.