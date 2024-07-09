أبو الغيط يدعو اليابان للاعتراف بفلسطين

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وأشار أبو الغيط إلى أن بديل حل الدولتين هو «نظام الفصل العنصري القائم حاليا أو الترانسفير الذي تسعى إليه إسرائيل، ولن يمر، أو الدولة الواحدة التي تقضي على حلم الدولة اليهودية في مفهوم الكثير من الإسرائيليين».
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده أبو الغيط بنادي الصحفيين اليابانيين، في إطار مشاركته بأعمال الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني المنعقدة في طوكيو.
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