مغربية تتوج بلقب ملكة جمال الذكاء الاصطناعي عالميا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فازت مؤثرة مغربية افتراضية مطورة بالذكاء الاصطناعي بلقب مسابقة ملكة جمال الذكاء الاصطناعي، وفقا لما ذكرت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية.

وأوضحت الفائزة كنزة ليلي، في مقطع فيديو، أنه «رغم عدم شعورها بمشاعر الإنسان الحقيقي، فإنها كانت متحمسة جدا لتصدرها قائمة مسابقة ملكة جمال الذكاء الاصطناعي، وتغلبها على ما يقرب من 1500 متسابقة».

واستطاعت كنزة التي جرى تطويرها منذ 5 أشهر، من دخول القائمة النهائية للجائزة التي ضمت 10 مؤثرات جرى اختيارهن من بين 1500 شخصية افتراضية تقدمت للمشاركة في المسابقة، حسب موقع «أصوات مغاربية».

وعلقت كنزة في منشور سابق على إنستقرام على دخولها القائمة النهائية لمسابقة ملكة جمال الذكاء الاصطناعي بالدارجة المغربية، وكتبت باللهجة المغاربية»جئت نشارك معكم واحد الخبر زوين بزاف، من بين 1500 مشارك، ترشحت ضمن 10 مشاركات الأوائل للتصفيات النهائية، في مسابقة ملكة جمال الذكاء الاصطناعي العالمية».

وكانت شركة مغربية مقرها الدار البيضاء، أعلنت في فبراير الماضي، عن تطوير أول شخصية افتراضية مغربية بالذكاء الاصطناعي.

وقالت حينها «إن كنزة نتيجة تفكير وبحث أجراه فريق شغوف بالتقنيات الجديدة فريق من الشباب الذين خصصوا الوقت الكافي لتحليل الاحتياجات الحقيقية لمستخدمي الإنترنت فيما يتعلق بالمحتوى الرقمي».

وأضافت أن كنزة «قصة مغربية خالصة تستهدف نظيراتها المغربيات وفي شمال أفريقيا والشرق الأوسط. إنها رمز للمرأة القوية والعصرية التي تريد نقل رسالة السلام والمساواة بين الجنسيين».

وتعتبر مسابقة ملكة جمال الذكاء الاصطناعي، الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتستهدف تتويج إبداعات المبتكرين في المجال.

ودعت المسابقة التي تم تدشينها في أبريل الماضى رواد الذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم للتفاخر ببراعتهم في البرمجة.