

ياسر رشاد - القاهرة - *رئيس البرلمان العربي يؤكد دعم جهود التنمية بجمهورية القمر المتحدة*

استقبل فخامة الرئيس غزالي عثماني رئيس جمهورية القمر المتحدة، معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها العسومي إلى جمهورية القمر المتحدة للمشاركة كضيف شرف في الاحتفالات التي تقيمها جمهورية القمر المتحدة، بمناسبة الذكرى السنوية لعيد الاستقلال.

وخلال اللقاء هنأ العسومي فخامة الرئيس غزالي عثماني بمناسبة عيد الاستقلال، مؤكدًا تضامن ودعم البرلمان العربي لجمهورية القمر المتحدة في كافة المجالات، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والرخاء للشعب القمري .

وأشاد العسومي بالجهود الحثيثة التي تقوم بها حكومة جمهورية القمر المتحدة تحت قيادة فخامة الرئيس غزالي عثماني من أجل النهوض بالدولة على كافة الأصعدة، وتحقيق طموحات وآمال الشعب القمري .

وحول ذكرى استقلال جمهورية القمر المتحدة قال رئيس البرلمان العربي إن هذه الذكرى، هي مناسبة وطنية وعربية عزيزة، تمثل حدثًا هامًا لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الشعور بالانتماء للوطن، متمنيًا للشعب القمري العزيز دوام الأمن والاستقرار، ومزيدًا من التقدم والازدهار تحت قيادة الرئيس غزالي عثماني.